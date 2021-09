Foot - PSG

PSG - Malaise : L'auteur du tacle assassin sur Lionel Messi sort du silence !

Publié le 4 septembre 2021 à 15h15 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 15h19

Après avoir violemment taclé Lionel Messi lors du match entre le Venezuela et l'Argentine jeudi soir, Adrian Martinez a été expulsé, et s’est excusé sur les réseaux sociaux.

Le PSG a eu peur ! Victime d'un violent tacle au genou de la part d'Adrian Martinez, Lionel Messi est resté de longues minutes au sol à la demi-heure du match entre le Venezuela et l’Argentine. Lionel Messi a miraculeusement échappé au pire et est parvenu à se relever avant de finir la rencontre. Logiquement expulsé de la partie après intervention du VAR, Adrian Martinez a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Des excuses à Messi, mais sans citer son nom

Dans un message publié sur son compte Twitter , Adrian Martinez s’est excusé après ce geste violent, sans pour autant citer le nom de Lionel Messi : « Aujourd'hui, je n'ai pas les mots . Ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas l’intention de nuire à l’intégrité physique d ’ un autre joueur. Je veux juste m’excuser auprès du staff technique, de mes coéquipiers et de tous les fans de la sélection vénézuélienne qui nous soutiennent du fond d u c œur. J’aime mon pays et j’assume mes responsabilités. »