PSG - Malaise : Kylian Mbappé est dans l’oeil du cyclone !

Publié le 4 septembre 2021 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il vit une période pour le moins compliquée tant sur le terrain qu’en dehors, Kylian Mbappé se retrouve maintenant au cour de nombreuses critiques.

Le moins que l’on puisse dire est que cet été 2021 est à oublier pour Kylian Mbappé. En effet, après un penalty manqué contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro, provoquant ainsi l’élimination de l’Equipe de France, l’international français âgé de 22 ans s’est retrouvé au coeur d’un feuilleton en cette fin de fenêtre estivale des transferts. Désirant quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, qui a formulé au moins deux propositions pour le recruter, l’ancien joueur de l’AS Monaco a été retenu par le club parisien. Mais tout ce feuilleton a valu quelques critiques à Kylian Mbappé de la part des supporters parisiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au stade, là où il a été quelque peu sifflé. Et maintenant qu’il a du quitter précipitamment le rassemblement des Bleus en raison d’une gêne à un mollet, sans gravité toutefois, personne ne semble vouloir laisser Kylian Mbappé souffler.

Attitude boudeuse, régression… Kylian Mbappé se fait (injustement ?) fracasser