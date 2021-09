Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino est fixé pour Leo Messi !

Publié le 4 septembre 2021 à 17h10 par H.G.

Si le PSG a pu craindre le pire pour Lionel Messi cette semaine, tout porte à croire que l’international argentin va pour le mieux.

L’image a donné des sueurs froides à de nombreux supporters du PSG. En effet, face au Venezuela, Leo Messi a été victime d’un violent tacle et est resté au sol pendant de longues minutes. Seulement voilà, l’Argentin s’est finalement relevé et a terminé la rencontre sans le moindre soucis. Et du côté de la sélection argentine, on a simplement expliqué que Leo Messi n’avait été victime que d’une coupure au genou et qu’aucun autre point médical n’était nécessaire.

Lionel Messi jouera face au Brésil !