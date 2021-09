Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme plan d'Ancelotti pour Eduardo Camavinga !

Recruté lors du dernier jour du mercato estival, Eduardo Camavinga est promis à un grand avenir au Real Madrid. Carlo Ancelotti et les dirigeants ont d’ailleurs de gros plans pour le jeune français.

Comme révélé par le10sport.com, tout est allé très vite pour Eduardo Camavinga. Après son échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure pour le joueur du Stade Rennais, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. « Je n’aurais pas pu rêver mieux comme semaine. Je suis content d’avoir signé mon contrat avec le Real Madrid, c’est un rêve depuis petit, c’est un nouvel objectif. J’ai hâte d’y être , s’est réjoui cette semaine Eduardo Camavinga au micro de Canal +. Jouer avec Modric, Casemiro et Kroos ? Ce sont des grands joueurs. Apprendre et s’entraîner au quotidien à leurs côtés, ça va être vraiment cool, je vais essayer de gratter des minutes petit à petit. » Et du côté de Madrid, on nourrit de gros espoirs sur Eduardo Camavinga.

Camavinga, successeur de Modric