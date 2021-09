Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Kamara prend une tournure totalement inattendue !

Publié le 5 septembre 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Alors qu'il se dirigeait vers un départ libre, Boubacar Kamara pourrait bien prolonger son contrat avec l'OM et même rester au sein de son club formateur si aucune équipe ne formule d'offres intéressantes lors des prochaines sessions de transferts.

L’OM a été l’un des clubs français les plus actifs lors du dernier mercato estival. En effet, onze recrues ont décidé de rejoindre le groupe de Jorge Sampaoli : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Pablo Longoria a été très actif dans le sens des arrivées, mais n’a pas totalement réussi son opération dégraissage. Même si Dario Benedetto a rejoint Elche dans les dernières heures du mercato, plusieurs éléments placés sur la liste des transferts comme Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara n’ont pas réussi à trouver de nouvelle équipe. Les deux joueurs resteront à l’OM cette saison et seront au service de Jorge Sampaoli. Pourtant, le jeune milieu de terrain formé à Marseille a eu l’occasion de rejoindre l’Angleterre lors de ce mois d’août.

L'OM n'a pas reçu d'offre satisfaisante pour Kamara

Présent en conférence de presse durant le mois de juillet, Pablo Longoria n’avait pas caché son agacement au moment d’évoquer le dossier Boubacar Kamara : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM, le joueur de 21 est l’un des joueurs les plus bankables du club marseillais et aurait pu permettre à son club de récolter une belle somme d’argent. Valorisé 40M€, puis 25M€ par Pablo Longoria, Kamara était dans le viseur du Milan AC, mais aussi de plusieurs équipes de Premier League. Selon les informations de la Provence , Chelsea, Crystal Palace, Newcastle et Wolverhampton avaient coché son nom, mais seuls les deux derniers avaient formulé une offre à l’OM. Le quotidien évoque un prêt payant de 2,5M€ assorti d’une option d’achat de 15M€. Une offre jugée dérisoire par les responsables phocéens et le clan Kamara, qui a décidé de rester à l’OM cette saison. Mais son avenir pourrait revenir au centre de l’actualité dans les prochains mois.

Vers une prolongation de Kamara ?