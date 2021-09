Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre dans le feuilleton Kamara !

Publié le 5 septembre 2021 à 10h00 par D.M.

Boubacar Kamara aurait prévu de rencontrer ses dirigeants dans les prochaines semaines afin d'évoquer une possible prolongation de contrat. Pour rappel, son bail expire à la fin de la saison.

Si Pablo Longoria s’est montré actif dans le sens des arrivées, il a connu le plus grand mal à vendre des joueurs inscrits sur la liste des transferts. Formé à l’OM, Boubacar Kamara est l’un des joueurs qui bénéficiait d’un bon de sortie cet été. Valorisé à 25M€, le joueur figurait sur les tablettes de nombreux clubs européens comme le Milan AC, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace ou encore Wolverhampton, mais aucun n’a répondu aux exigences de Pablo Longoria. Kamara est donc resté à l’OM, mais son avenir continue de préoccuper ses dirigeants.

Kamara prêt à prolonger son contrat ?