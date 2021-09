Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de cet échec colossal de Longoria dévoilés !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h00 par D.M.

A la recherche de liquidités cet été, l'OM a tenté de se débarrasser de Boubacar Kamara lors de ce mercato estival. Mais aucune offre satisfaisante n'est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria.

A la recherche de liquidités en cette fin de mercato, afin de répondre aux exigences de la DNCG et enregistrer le prêt d’Amine Harit, l’OM a tenté de se débarrasser de plusieurs joueurs à l’instar de Duje Caleta-Car ou encore de Boubacar Kamara. Ce dernier voit son contrat prendre fin à la fin de la saison et Pablo Longoria avait déjà sous-entendu durant l’été que le minot pourrait être vendu. « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » avait confié le président de l’OM en juillet dernier. Mais finalement, Kamara est resté au sein de son club formateur.

Longoria n'a pas réussi à trouver une nouvelle équipe à Kamara