Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat accablant sur Amine Harit…

Publié le 5 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors qu'Amine Harit a rejoint l'OM sous la forme d'un prêt, l'international marocain ne laissera vraisemblablement pas une trace indélébile à Schalke.

Grâce à Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola, qui ont accepté de baisser leur salaire, Amine Harit a débarqué à l'OM où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. En effet, la DNCG contrôle la masse salariale de l'OM et sans l'effort des trois joueurs, l'international marocain n'aurait pas pu signer à Marseille. Cependant, Schalke 04, relégué en deuxième division allemande, ne regrettera pas Amine Harit comme l'explique Polo Breitner, spécialiste du football allemand pour RMC .

«Harit ne va pas laisser un souvenir inoubliable au club»