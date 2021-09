Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Donnarumma fait passer un message fort !

Publié le 5 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Antonio Donnarumma, frère du portier de la sélection italienne se prononce sur les premiers pas de Gigio au PSG.

Arrivé libre cet été en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a pris place sur le banc lors de chacune des rencontres du PSG puisque Mauricio Pochettino conserver Keylor Navas dans les buts parisiens. Malgré tout, le frère du meilleur joueur de l'Euro, Antonio Donnarumma, estime qu'il vit très bien son début d'aventure parisienne.

«Gigio est très content de cette expérience au PSG»