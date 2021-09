Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les chiffres fous du contrat d’Antoine Griezmann !

Publié le 5 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Il a quitté le FC Barcelone mais Antoine Griezmann ne cesse de faire parler de lui en Catalogne. Notamment pour son salaire qui a été révélé par la presse catalane.

Le prêt d’Antoine Griezmann a été officialisé après la fin du mercato mais le champion du monde 2018 évoluera bien sous les ordres de Diego Simeone cette saison. Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, le Français a été poussé vers la sortie par ses dirigeants tout au long de l’été. Le Barça voulait à tout prix dégraisser et réduire une masse salariale conséquente. Et parmi les joueurs touchant des émoluments élevés figurait Antoine Griezmann…

1M€ de plus chaque saison