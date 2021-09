Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur l’offensive du Real Madrid pour Mbappé…

Publié le 5 septembre 2021 à 12h10 par Th.B.

Bien qu’il ait été question de multiples offensives dans les médias du Real Madrid auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, le club merengue n’a pas nié les rumeurs selon lesquelles une seule offre aurait été formulée au Paris Saint-Germain pour son attaquant.

Avec Cristiano Ronaldo qui a finalement retrouvé Manchester United, le feuilleton Kylian Mbappé a été le grand dossier de la fin du mercato estival. En effet, le champion du monde tricolore dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au PSG aurait pu rallier la capital espagnole puisque le Real Madrid a tenté de s’attacher ses services en soumettant une offre de 160M€ à une semaine de la clôture du mercato estival qui a fermé ses portes le 31 août dernier. Le directeur sportif du PSG, en la personne de Leonardo, a d’ailleurs confirmé avoir repoussé ladite proposition. Néanmoins, il n’y en aurait pas eu d’autres de 180M€ et encore moins de 200M€ comme il a pu en être question dans les médias.

Le Real Madrid n’a pas nié l’existence que d’une seule offre pour Mbappé !