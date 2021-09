Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta valide ce choix fort de Koeman !

Publié le 8 septembre 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que Luuk de Jong a été recruté à la demande de Ronald Koeman, Joan Laporta est convaincu que l’attaquant néerlandais fera du bien au FC Barcelone.

Les dernières heures du mercato estival du FC Barcelone furent agitées. En effet, au cours des ultimes minutes de cette fenêtre des transferts, Antoine Griezmann a effectué son grand retour à l’Atlético de Madrid tandis que Luuk de Jong est arrivé au Barça dans le cadre d’un prêt en provenance du Séville FC. L’international néerlandais était même une demande directe de la part de Ronald Koeman, qui souhait avoir un joueur à même de jouer en remises. Et si certains observateurs sont dubitatifs quant à ses capacités à s’imposer au FC Barcelone, Joan Laporta semble convaincu de la pertinence du choix effectué par son entraîneur.

« Je pense qu'il peut réussir »