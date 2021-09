Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse déclaration sur le retour de Griezmann à l’Atletico !

Publié le 9 septembre 2021 à 8h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a fait le choix de se séparer d’Antoine Griezmann qui n’était pas fait pour le Barça selon le président Joan Laporta, son homologue de l’Atletico de Madrid ne partage pas ce sentiment. Enrique Cerezo a souligné l’importance du retour du champion du monde dans « son stade ».

Le FC Barcelone a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Antoine Griezmann seulement deux ans après son arrivée pour des raisons économiques comme Ronald Koeman l’a confié à SPORT mardi soir bien que le président Joan Laporta soit quelques heures plus tôt allé plus loin que son entraîneur en expliquant que le champion du monde, aussi fort soit-il, n’était pas fait pour le FC Barcelone. Résultat ? Griezmann a fait son grand retour à l’Atletico de Madrid pour le plus grand bonheur d’Enrique Cerezo. Lors de son discours de bienvenue dans lequel il n’a pas manqué de faire un clin d’oeil au conseil de sa femme Erika Choperena en 2018 pour La Decision via lequel elle conseillait à son conjoint de rester à l’Atletico, le président colchonero s’est enflammé pour le retour d’Antoine Griezmann au club rojiblanco.

« L'important est que tu sois ici, dans ton stade »