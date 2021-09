Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les raisons du départ de Griezmann sont connues !

Publié le 9 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il a quitté le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato, Antoine Griezmann a permis au club blaugrana de réaliser une énorme économie comme l'explique Ronald Koeman.

Arrivé au FC Barcelone il y a deux ans pour 120M€, Antoine Griezmann n'a jamais réellement réussi à s'imposer. Et alors que sa relation avec Lionel Messi a d'abord été jugée comme responsable de la situation, le départ de La Pulga n'a rien arrangé compte tenu du début de saison du Français. C'est ainsi que le natif de Mâcon est finalement retourné à l'Atlético de Madrid dans les dernières heures du mercato. Un départ rendu indispensable d'un point de vue économique comme l'explique Ronald Koeman.

«Il était très, très, très important de le laisser retourner à l'Atlético»