Mercato - PSG : Erling Braut Haaland connaît son futur club !

Publié le 8 septembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Afin d’oublier Kylian Mbappé susceptible de partir libre l’été prochain, le PSG pense à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, cette opération pourrait tourner en faveur du Real Madrid.

Bien que le PSG ait su conserver Kylian Mbappé à la toute fin du mercato malgré la détermination du Real Madrid de s’attacher ses services, la direction sportive du Paris Saint-Germain emmenée par Leonardo se penche déjà sur sa succession. En effet, son contrat ne court que jusqu’en juin 2022 certes, mais la quête de son remplaçant est déjà lancée bien que la volonté première du club parisien est de prolonger son contrat. La piste numéro une se nomme Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a confié le 25 août dernier.

Haaland aurait dit oui au Real Madrid pour jouer avec Mbappé !