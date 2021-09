Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Ronald Koeman sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 8 septembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Bien que Luis Suarez ait brillé la saison passée avec l’Atletico de Madrid qui a été sacré champion d’Espagne, Ronald Koeman a assuré ne pas regretté de s’être séparé d’El Pistolero pour une raison bien précise. Explications.

Dans la foulée de l’humiliation subie par Quique Setién et ses hommes en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions en août 2020 face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone avait remercié le technicien espagnol pour le remplacer par Ronald Koeman. Et dès sa nomination, l’actuel entraîneur du FC Barcelone posa les bases en conférence en prenant le pari de rajeunir l’effectif du club culé. De quoi sceller les départs de joueurs comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore de Luis Suarez.

« Je suis venu au Barça pour changer certaines choses dans l’équipe »