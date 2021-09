Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman lâche ses révélations sur ce transfert de dernière minute !

Publié le 8 septembre 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que le recrutement de Luuk de Jong a pu surprendre, Ronald Koeman révèle qu'il avait préparé ce coup depuis plusieurs semaines.

Le FC Barcelone a vécu une fin de mercato très agitée. En effet, le club blaugrana a laissé filer Antoine Griezmann qui a rejoint l'Atlético de Madrid dans les dernières secondes du marché au terme d'un feuilleton très mouvementé. En parallèle, le Barça a obtenu le prêt de Luuk de Jong en provenance du Séville FC. Une arrivée inattendue et qui a donc surpris, mais Ronald Koeman révèle qu'il avait anticipé depuis plusieurs semaines l'arrivée de l'attaquant néerlandais.

Koeman avait tout prévu pour De Jong