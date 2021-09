Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman met les choses au clair pour Samuel Umtiti !

Publié le 8 septembre 2021 à 10h00 par A.D.

Alors qu'il ne convainc par Ronald Koeman, Samuel Umtiti aurait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Toutefois, le défenseur français est finalement resté au FC Barcelone. Interrogé sur le cas de Samuel Umtiti ce mardi, Ronald Koeman a lâché toutes ses vérités.

Après son sacre au Mondial 2018, Samuel Umtiti a vécu une véritable descente aux enfers. Plombé par une blessure, le défenseur français n'a jamais retrouvé toute la possession de ses moyens. Ce qui aurait pu provoquer son départ du FC Barcelone à plusieurs reprises. D'ailleurs, le club emmené par Ronald Koeman aurait tenté de s'en débarrasser lors du dernier mercato estival, sans succès. Alors que Samuel Umtiti est finalement resté au Barça, Ronald Koeman s'est livré sur sa situation.

«S'il est physiquement en forme, Umtiti est un très bon défenseur central»