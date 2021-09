Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme geste de Samuel Umtiti pour son avenir !

Publié le 7 septembre 2021 à 22h00 par A.D.

Alors que le Barça serait toujours en grande difficulté sur le plan financier, Joan Laporta aurait demandé à Samuel Umtiti de baisser son salaire. Conscient des problèmes économiques de son club, le champion du monde français aurait accepté de faire ce geste.

L'été de Samuel Umtiti aura été particulièrement agité. Devenu indésirable au FC Barcelone, le champion du monde français aurait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Alors que sa direction lui aurait mis une énorme pression, Samuel Umtiti est tout de même parvenu à rester au Barça. Et malgré toutes les péripéties de ces dernières semaines, l'ancien de l'OL devrait faire un grand geste pour aider le FC Barcelone à renflouer ses caisses.

Samuel Umtiti aurait accepté de baisser son salaire