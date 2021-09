Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Incroyable coup de théâtre dans le dossier Umtiti !

Publié le 4 septembre 2021 à 10h00 par D.M.

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Samuel Umtiti devrait finalement obtenir du temps de jeu cette saison grâce notamment à Joan Laporta. Explications.

Agé de 27 ans, Samuel Umtiti a vécu un véritable calvaire ces derniers mois. Depuis notamment la Coupe du monde 2018, l’international français est régulièrement éloigné des terrains en raison de blessures au genou. Un temps considéré comme un titulaire indiscutable au FC Barcelone, Umtiti a perdu sa place en défense centrale. Pire, le club catalan a tenté, tout au long du mercato estival de le vendre, mais le joueur est déterminé à s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman.

Umtiti aurait convaincu Joan Laporta