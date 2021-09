Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit une fière chandelle à Ronald Koeman !

Publié le 4 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Pour oublier Antoine Griezmann qui a été prêté à l’Atletico de Madrid dans les dernières minutes du mercato, le FC Barcelone a fait confiance à Luuk de Jong. Un recrutement dans lequel Ronald Koeman ne serait pas étranger.

Au terme des toutes dernières heures du mercato estival, le FC Barcelone s’est séparé d’Ilaix Moriba, ancienne pépite de La Masia , d’Emerson Royal, qui avait pourtant déposé ses valises du club culé ces dernières semaines, et d’Antoine Griezmann. Alors que tout portait à croire qu’avec le départ de Lionel Messi au début du mois d’août que le champion du monde tricolore allait rester au moins pour cette saison, le FC Barcelone l’a prêté avec option d’achat à l’Atletico de Madrid. Et pour combler le vide laissé par le départ de dernière minute de Griezmann, le Barça a fait appel à Luuk de Jong, une idée de son entraîneur Ronald Koeman.

« Il m'a dit qu'il voulait un nouveau type d’attaquant »