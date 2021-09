Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce buteur de Koeman raconte les coulisses de son arrivée !

Publié le 3 septembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Recrue de dernière minute du FC Barcelone, Luuk De Jong vient renforcer un secteur offensif, qui a été lourdement impacté par le mercato. Tout juste arrivé au Barça, le buteur néerlandais a raconté ses échanges avec Ronald Koeman avant de signer.

Le mercato du FC Barcelone a complètement bouleversé le secteur offensif du club. Exit Lionel Messi, parti libre au PSG, et Antoine Griezmann, qui a rejoint l’Atletico de Madrid en prêt. Désormais l’attaque du Barça sera composé de Martin Braithwaite, Memphis Depay, Sergio Agüero et Luuk de Jong. Le Néerlandais est arrivé en prêt en provenance du FC Séville, où il n’a pas particulièrement brillé la saison dernière avec seulement 4 réalisations en Liga.

«Koeman m'a dit qu'il voulait un nouveau type d'attaquant»