Mercato - OM : A peine arrivé, Harit fait déjà une promesse !

Publié le 4 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Dernière recrue estivale de l'OM, Amine Harit fait la promesse aux supporters marseillais qu'il répondra présent.

Très actif cet été, l'OM n'a cependant pas réussi à vendre autant qu'il le souhaitait. Une situation qui a d'ailleurs failli faire capoter la signature d'Amine Harit. En effet, la masse salariale de l'OM étant encadrée par la DNCG, il a fallu que Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola acceptent de baisser leur salaire. Conscient de cet effort réalisé, l'international marocain affiche sa détermination.

«Vous ne serez pas déçus»