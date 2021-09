Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le dossier Umtiti !

Publié le 1 septembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie cet été par le FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait progressivement réintégrer le groupe catalan et enchainer les matches.

Le FC Barcelone avait l’intention cet été de se séparer de plusieurs joueurs indésirables pour se donner de l’air d’un point de vue économique, et dans un second temps pour prolonger Lionel Messi. Résultat : le club catalan a échoué dans ses deux missions. Parmi les joueurs invités à trouver une porte de sortie, Samuel Umtiti est finalement resté au Barça. Le joueur formé à l’OL n’a pas reçu d’offre et ne voulait absolument pas bouger.

Le Barça s’est excusé auprès de Samuel Umtiti