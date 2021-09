Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut déjà boucler un gros coup à 75M€ !

Publié le 1 septembre 2021 à 19h00 par A.D.

Dans les derniers instants du mercato estival, Joan Laporta aurait tenté de boucler le retour de Dani Olmo au FC Barcelone. Alors qu'il ne serait pas parvenu à s'entendre avec la direction du RB Leipzig, le président catalan compterait retenter sa chance pour janvier.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est attaché les services de Luuk de Jong pour combler le vide laissé par Antoine Griezmann, rapatrié par l'Atlético. Avant de finaliser l'arrivée du buteur néerlandais en prêt, Joan Laporta aurait tenté de boucler le retour de Dani Olmo. Toutefois, le président du Barça n'aurait pas réussi à trouver un accord avec le RB Leipzig, et ce, malgré une offre de près de 75M€, bonus compris, selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo .

Joan Laporta va repasser à l'action pour Dani Olmo