Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l'action pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 4 septembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Après avoir récupéré le numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone, Ansu Fati pourrait prolonger son contrat qui se termine en 2024. Les deux parties travailleraient autour d’un bail à long terme.

Il n’a encore que 18 ans, mais son début de carrière était rempli de promesses. Ansu Fati fait partie de ses joueurs sur lesquels le FC Barcelone compte afin de remettre le club sur de bons rails. Avec le départ de Lionel Messi, son retour de blessure se fait encore plus attendre car Ansu Fati aura avec les clés de l’attaque catalane avec Memphis Depay. En parallèle, le Barça travaille aussi sur sa prolongation de contrat, afin de blinder encore un peu plus sa pépite et de s’éviter un coup à la Neymar.

Un contrat à long terme pour Ansu Fati ?