Mercato - PSG : Lionel Messi aurait tout changé pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il aurait souhaité quitter le PSG pour rejoindre le Real avant la clôture du mercato estival, ce qui ne s’est finalement pas fait, Kylian Mbappé souhaitait rester pour évoluer aux côtés de Lionel Messi selon Luis Ferrer.

Il était la grande attraction du mercato estival et l’immense feuilleton des derniers jours du marché des transferts avec le passage à l’offensive du Real Madrid afin de s’attacher ses services. En effet, malgré les trois différentes offres du club merengue au PSG et la dernière s’élevant à 200M€, Mbappé est finalement resté au PSG. Et alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait poussé en coulisse selon la presse espagnole pour que le club parisien le laisse vivre son rêve dès cet été, le champion du monde désirait jouer avec Lionel Messi selon Luis Ferrer.

« Il voulait jouer avec Lionel Messi »