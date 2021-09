Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme prédiction sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 4 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Ancien meneur de jeu de la sélection argentine, Juan Roman Riquelme estime que Lionel Messi terminera sa carrière au Barça après avoir brillé au PSG.

Cet été, le PSG a réalisé l'énorme coup d'attirer Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être homologué. Du haut de ses 34 ans, le sextuple Ballon d'Or se lance dans un très gros défi puisqu'il va connaître simplement le deuxième club de sa carrière. Et il aura la lourde tâche de tenter d'apporter au PSG sa première Ligue des Champions. Juan Roman Riquelme est d'ailleurs convaincu qu'il y parviendra... avant de retourner au Barça.

«Il va gagner la Ligue des champions avec le PSG et prendre sa retraite à Barcelone»