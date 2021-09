Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Benzema... Cette sortie lourde de sens sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 13h15 par D.M.

Ancien recruteur du PSG et artisan de la venue de Kylian Mbappé à Paris, Luis Ferrer s'est prononcé sur l'avenir du joueur français.

Le feuilleton Kylian Mbappé a fait les gros titres de l’actualité cet été. Et pour cause, le joueur aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Conscient des envies de départ de l’attaquant, la formation espagnole a tenté de l’arracher au club de la capitale en formulant plusieurs importantes au PSG. Sans succès. Mais à en croire Karim Benzema, Mbappé portera un jour les couleurs du Real Madrid. « Bien sûr que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club. De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre » a-t-il déclaré après la rencontre face à la Bosnie.

« On savait qu’il avait l’objectif d’aller au Real Madrid »