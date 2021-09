Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pique vole au secours d'Umtiti !

Publié le 6 septembre 2021 à 23h00 par A.C. mis à jour le 6 septembre 2021 à 23h03

Gerard Piqué s’est exprimé au sujet de la situation vécue par Samuel Umtiti, son coéquipier au FC Barcelone.

2018 a marqué un tournant dans la carrière de Samuel Umtiti. Certes il a remporté la Coupe du monde avec la France, mais le défenseur a surtout connu une blessure de laquelle il n’a jamais semblé pouvoir se remettre. Depuis, il enchaine les pépins physiques sans jamais avoir pu retrouver le niveau qui était le sien, ayant perdu d’ailleurs sa place de titulaire au FC Barcelone et en équipe de France. C’est en catalogne que sa situation semble la plus compliquée. Pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman, le Français et copieusement sifflé par ses propres supporters, avec certains qui lui reprochent ses prestations et d’autres carrément le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain.

« Pourquoi ils sifflent ? La majeure partie de ces gens travaille dans une entreprise et n'a rien fait depuis 30 ans »