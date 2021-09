Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Paris et le Real Madrid, Erling Haaland a déjà tranché !

Publié le 6 septembre 2021 à 20h15 par A.D.

Alors qu'il serait la priorité du PSG et du Real Madrid après Kylian Mbappé, Erling Haaland aurait déjà fait son choix entre les deux clubs. En effet, le buteur du Borussia Dortmund voudrait signer dans le club merengue.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid. Dans un tel scénario, Leonardo sait déjà sur qui il va se jeter pour remplacer son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, il devrait se frotter au Real Madrid sur ce dossier. En effet, d'après AS , Erling Haaland serait la cible numéro un de Florentino Pérez après Kylian Mbappé Et alors qu'il serait courtisé par le PSG et le Real Madrid, quel club préfère le joueur ?

Erling Haaland a choisi le Real Madrid