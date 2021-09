Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Même Griezmann ne pouvait rien faire pour Messi !

Publié le 8 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur le départ de Lionel Messi, Joan Laporta assure que même si Antoine Griezmann était parti plus tôt, ça n'aurait rien changé.

Confronté à une situation économique désastreuse, le FC Barcelone n'a pas pu retenir Lionel Messi compte tenu du règlement de La LIga qui contrôle la masse salariale des clubs espagnols. Par conséquent, le Barça a dû alléger de façon drastique sa masse salariale et y compris en laissant filer Lionel Messi vers le PSG. Et Joan Laporta révèle que même si Antoine Griezmann était parti plus tôt, cela n'aurait rien changé.

«Messi n'aurait pas pu rester même si Griezmann était parti le premier»