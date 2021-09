Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une aide inattendue pour Messi ? La réponse du clan Sergio Ramos !

Publié le 8 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos, dément l'information selon laquelle l'ancien défenseur du Real Madrid avait proposé d'héberger Lionel Messi.

Cet été, Lionel Messi a quitté Barcelone pour la première depuis ses 13 ans. La star argentine a rejoint le PSG et à Paris, il s'est directement installé dans un palace parisien avec sa famille. Toutefois, une information a rapidement circulé selon laquelle Sergio Ramos a proposé à Lionel Messi de l'héberger le temps qu'il trouve sa propre maison. Invitée d’une célèbre émission espagnole, El Hormiguero , la femme de Sergio Ramos, Pilar Rubio, a toutefois démenti.

Ramos n'a pas pu proposer à Messi de l'héberger