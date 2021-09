Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Real Madrid... L'énorme sortie du clan Sergio Ramos !

Publié le 7 septembre 2021 à 11h45 par D.M.

Femme de Sergio Ramos, Pilar Rubio a évoqué l'arrivée de son mari au PSG et son adaptation à la vie parisienne.

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos a tourné une page importante de sa carrière. A l’instar de Gianluigi Donnarumma, il n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et a été contraint de changer d’air. Une occasion que n’a pas laissé passer le PSG. Le club de la capitale a vite pris contact avec Sergio Ramos et son entourage pour boucler le deal. Finalement, le défenseur central a vite donné son accord aux dirigeants parisiens pour signer un contrat jusqu’en 2023. Actuellement blessé, Sergio Ramos devrait prochainement fouler les pelouses de Ligue 1.

« Nous avons de l'affection pour les deux équipes, le PSG et le Real Madrid »