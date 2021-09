Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta lâche une bombe sur Neymar !

Publié le 7 septembre 2021 à 8h15 par A.M.

Quelques jours après la fin du mercato, qui aura été agité pour le FC Barcelone, Joan Laporta est sorti du silence et confirme notamment une offensive pour Neymar.

Le FC Barcelone aura vécu un été très mouvementé. Handicapé par de problèmes financiers très importants, le club blaugrana a été contraint de se séparer de Lionel Messi ou encore d'Antoine Griezmann. Dans le sens inverse, des joueurs libres sont arrivés à l'image de Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay, mais RAC1 faisait une étonnante révélation lundi. Le média catalan assure en effet que Joan Laporta, élu président du Barça en mars dernier, a rapidement tenté de rapatrier Neymar. Des contacts auraient rapidement été noués entre les deux parties et le numéro 10 du PSG semblait très intéressé à l'idée de revenir en Catalogne. Si cette information paraissait surprenante compte tenu de l'état des finances du FC Barcelone, Joan Laporta confirme bel et bien avoir négocié avec Neymar, qui souhaitait absolument jouer à nouveau avec Lionel Messi.

Le Barça a tenté de recruter Neymar cet été !