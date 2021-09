Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar proche de tout plaquer comme Kylian Mbappé ?

Publié le 7 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Prolongé ces derniers mois par le PSG, Neymar aurait pourtant vivement souhaité claquer la porte du Parc des Princes pour retourner au FC Barcelone à en croire la presse espagnole.

Le 8 mai dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2025, fixant ainsi l’avenir de sa star brésilienne pour les années à venir. Pourtant, à l’été 2019, Neymar avait fait des pieds et des mains pour quitter le club de la capitale et retourner au FC Barcelone… en vain. Un dossier qui n’est pas sans rappeler Kylian Mbappé, qui voulait lui aussi s’en aller du PSG cet été pour rallier le Real Madrid, et il semblerait que Neymar ait voulu remettre ça juste avant sa prolongation.

Neymar « mourrait d’envie » du Barça