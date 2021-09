Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va bouger dans ce dossier très sensible !

Publié le 7 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ de l’OM cet été alors qu’il était poussé vers la sortie par ses dirigeants en raison de sa situation contractuelle, Boubacar Kamara pourrait finalement… prolonger !

Dans les derniers jours du mercato estival, en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’était montré très clair sur la situation de Boubacar Kamara dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec l’OM, et avait posé un ultimatum à son jeune protégé : « On attend aussi de voir ce qui va se passer avec Kamara, soit vente, soit prolongation ». Finalement, malgré plusieurs offensives de dernière minute et notamment de la part de Newcastle, Kamara n’a pas quitté l’OM. Et son avenir serait totalement relancé…

Réunion à venir entre le clan Kamara et l’OM

RMC Sport a en effet annoncé qu’une réunion était prévue dans les prochains jours entre l’entourage de Boubacar Kamara et les dirigeants de l’OM afin d’évoquer l’avenir de l’international espoirs français, et une prolongation de contrat ne semble donc pas à exclure dans ce dossier sensible du moment, puisqu’un départ libre de Kamara serait un gros manque à gagner pour l’OM.