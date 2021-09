Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria connait la principale menace pour Kamara !

Publié le 6 septembre 2021 à 8h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger.

Bloqué par la DNCG, l’Olympique de Marseille a tout fait pour essayer de vendre avant la fin du mercato. Boubacar Kamara, tout comme son compère de la défense Duje Caleta-Car, était l’un des candidats au départ. Plusieurs offres sont arrivées pour lui, notamment de Newcastle et de Wolverhampton, mais le défenseur français les a toutes refusées, préférant rester à l’OM. Or, son contrat se termine en juin prochain et Pablo Longoria a plusieurs fois clamé haut et fort ne pas aimer cette situation, laissant clairement entendre que s’il reste cette saison Kamara devra prolonger avec l’OM.

Kamara plait beaucoup en Serie A