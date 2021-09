Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, départ... Kamara a les idées claires pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 12h00 par D.M.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Boubacar Kamara ne voudrait pas se précipiter et voudrait choisir un projet qui correspond, au mieux, à ses envies.

« C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » avait confié Pablo Longoria en juillet dernier. Et à en croire les informations de la Provence , Boubacar Kamara n’apprécie pas non plus cette situation. Le joueur, sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, ne voudrait pas quitter son club formateur gratuitement et aurait prévu de rencontrer ses dirigeants afin de discuter d’une possible prolongation. Malgré cette possible signature, un départ en 2022 reste d’actualité pour Kamara, âgé seulement de 21 ans..

Kamara ne voudrait pas se précipiter