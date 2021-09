Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait toucher une grosse fortune !

Publié le 7 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours autant déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG aurait une nouvelle fois revu son offre à la hausse et lui proposerait désormais un salaire colossal de 45M€ par an.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement été retenu en fin de mercato estival alors que le Real Madrid faisait le forcing pour le recruter. Une décision forte de la part des dirigeants franciliens, qui espèrent pouvoir faire changer d’avis l’attaquant français, et finalement parvenir à le faire prolonger. Les premières tentatives du PSG avec Mbappé ont été vaines, mais le club de la capitale revient à la charge avec une proposition défiant toute concurrence sur le plan financier…

Le PSG proposé un gros salaire à Mbappé

Comme l’a révélé AS lundi, le PSG proposerait désormais un pont d’or à Kylian Mbappé avec une offre de contrat comprenant un salaire annuel de 45M€ par an, qui ferait donc de l’ancien attaquant de l’AS Monaco le joueur le mieux payé de la planète. Mais pas sûr que cela suffise à faire changer d’avis Mbappé…