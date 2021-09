Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot pour Kylian Mbappé à Paris ?

Publié le 6 septembre 2021 à 15h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a bien formulé une offre revue à la hausse pour Kylian Mbappé. Et cette offre serait pharaonique. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient proposé un bail de près de 45M€ net annuels à Kylian Mbappé, soit le plus gros bail de la planète.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Malgré tout, le PSG ne perd pas espoir et ne ménage pas ses efforts pour le convaincre de renouveler son contrat. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a proposé un contrat de 25M€ net annuels à Kylian Mbappé dernièrement. Et à la demande de l'émir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a prévu de formuler une offre encore plus importante. Et celle-ci battrait des records.

Le PSG proposerait 45M€ net annuels à Kylian Mbappé