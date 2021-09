Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion décisive fixée pour l’avenir de Kamara ?

Publié le 6 septembre 2021 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2021 à 18h23

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Boubacar Kamara est finalement resté à l’OM. Il se retrouvera en fin de contrat à l’issue de la saison et ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Dans le money time du mercato, Pablo Longoria avait préparé des dossiers à activer dans le sens des arrivées. Mais pour enclencher ses manoeuvres, l’OM devait impérativement vendre. Chose que le club n’a pas réussi à faire. Duje Caleta-Car a notamment refusé une offre de Wolverhampton au grand désarroi des dirigeants olympiens. Autre joueur qui était susceptible de quitter la Canebière dans les dernières heures du mercato : Boubacar Kamara. Mais le milieu défensif olympien a également préféré rester.

Kamara a refusé Newcastle le 31 août