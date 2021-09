Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Franck Ribéry approché par Longoria ? La réponse !

Publié le 6 septembre 2021 à 20h10 par G.d.S.S.

Annoncé pendant un temps du côté de l’OM cet été, Franck Ribery s’est finalement engagé avec le club italien de Salernitana. Et il semblerait que Pablo Longoria n’ait jamais envisagé de le rapatrier à Marseille…

Arrivé au terme de son contrat avec la Fiorentina en juin dernier, Franck Ribéry (38 ans) ne raccroche pas les crampons pour autant ! L’attaquant français a bouclé son arrivée au sein de l’écurie italienne de Salernitana, promue en Serie A. Un nouveau challenge pour l’attaquant tricolore, qui avait fait l’objet de drôles de spéculations durant l’été puisque ses agents auraient proposé ses services à l’OM : « C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé », avait d’ailleurs répondu Pablo Longoria à cet effet début juillet. Et l’OM ne faisait effectivement pas partie des courtisans de Ribéry…

Du monde sur Ribéry, mais pas l’OM