Mercato - PSG : Barcelone, Qatar... La presse espagnole lâche une énorme bombe sur Neymar !

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait tenté de recruter Neymar. Mais le PSG aurait rendu impossible l'opération en versant une somme importante au père du joueur.

Recruté en 2017 contre un chèque de 222M€, Neymar est aujourd’hui épanoui sous les couleurs du PSG. Mais ces derniers mois, le joueur brésilien a été annoncé proche d’un retour au FC Barcelone notamment durant le mercato estival 2019. Cette année-là, le joueur brésilien, malheureux à Paris, avait fait le forcing pour retourner en Catalogne. Un feuilleton, qui avait duré de nombreuses semaines. Les réunions s’étaient enchaînées entre les deux parties, mais finalement Neymar était resté au PSG, faute d’accord. Depuis, l’attaquant s’est habitué à sa vie parisienne. « Je suis heureux au PSG aujourd’hui. Je veux y rester. Je me sens bien, je me suis adapté. Je ne sais pas si c’est moi ou l’environnement qui a changé mais aujourd’hui, je me sens bien » avait-il confié en janvier dernier au micro de Sept à Huit. Finalement, Neymar a pris la décision en mai dernier de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 + une année en option. « Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des Champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat » avait-il expliqué au site officiel du club. Pourtant, selon certains médias espagnols, Neymar aurait proposé ses services au FC Barcelone ces derniers mois.

Neymar « mourrait d’envie » de retourner au Barça

En avril dernier, le média catalan ARA avait été le premier média a évoqué les envies de départ de Neymar. Désireux d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, le joueur brésilien aurait, durant un temps, suspendu les négociations avec le PSG et proposé ses services au FC Barcelone. Ancien recruteur de la formation blaugrana, André Cury avait d’ailleurs annoncé la probable arrivée de Neymar en Catalogne : « Neymar et Messi joueront à nouveau ensemble. Pas à Paris, mais à Barcelone ». Et ce lundi, la presse espagnole confirme que l’attaquant brésilien était prêt à retourner dans son ancien club cet été. Selon le journaliste Jordi Basté, Joan Laporta, fraîchement élu président du FC Barcelone, souhaitait enregistrer l’arrivée de Neymar afin de l’associer à Lionel Messi. Le dirigeant aurait même envoyé plusieurs émissaires à Paris durant l’été afin de discuter avec le Brésilien. Et les retours auraient été positifs puisque l’attaquant aurait donné son accord pour retourner en Espagne et quitter le PSG. Comme le précise le journaliste au micro de RAC1 , Neymar « mourrait d’envie » de retourner au Camp Nou. Mais alors, pourquoi l’opération a-t-elle capoté ?

