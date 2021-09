Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero égratigne le Barça après son arrivée !

Publié le 6 septembre 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero s'est engagé librement et gratuitement avec le FC Barcelone cet été. A peine arrivée, El Kun a déjà adressé un premier tacle à son nouveau club.

Sachant que son bail avec Manchester City arrivait à son terme le 30 juin, Sergio Agüero a rejoint le FC Barcelone librement et gratuitement. Et alors qu'il fait ses premiers pas au Barça, El Kun a déjà remarqué une énorme différence entre son nouveau club et son ancien club. En effet, selon Sergio Agüero, le professionnalisme de Manchester City est supérieur à celui du FC Barcelone.

«Il n'y avait personne, tout était éteint»