Mercato - Barcelone : Luuk De Jong annonce déjà la couleur après son arrivée !

Publié le 6 septembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Arrivé en prêt au FC Barcelone, Luuk De Jong s'est de nouveau prononcé sur son arrivée chez les Blaugrana.

Ronald Koeman le voulait et l’a eu ! Annoncé tout proche du PSV Eindhoven, Luuk De Jong a finalement rejoint le FC Barcelone après avoir échangé avec Ronald Koeman. Après avoir recruté Memphis Depay, l’entraineur catalan a mettre la main sur un autre international néerlandais, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, en la personne de Luuk De Jong. Ce dernier est arrivé en Catalogne ce dimanche et s'est réjoui de ce prêt.

« J’espère faire beaucoup de bonnes choses pour l’équipe »