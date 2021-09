Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité sur l’été mouvementé de Pjanic !

Publié le 5 septembre 2021 à 21h00 par A.C.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Miralem Pjanic a finalement quitté le FC Barcelone pour être prêté à Beşiktaş.

Ce fut l’un des dossiers chauds du FC Barcelone, lors du dernier mercato estival. Arrivé un an plus tôt, Miralem Pjanic n’a jamais semblé trouver sa place en Catalogne et a été mis de côté par Ronald Koeman, jusqu’à être prêté à Beşiktaş. Dans un récent entretien, le milieu de terrain a d’ailleurs vidé son sac attaquant directement le technicien néerlandais... mais promettant également de revenir au Barça, une fois son prêt en Turquie terminé. « J'ai un contrat, j'ai toujours fait l'éloge du club, juste que je n'ai pas eu de chance avec cet entraîneur. Mais le Barça est toujours le Barça » a expliqué dans les colonnes de MARCA Pjanic, qui aurait vraisemblablement préféré retrouver son ancien club de la Juventus plutôt que celui de Beşiktaş.

Le Barça a fait capoter le retour de Pjanic à la Juventus