Mercato - Barcelone : Le Barça n’en a pas fini avec cet indésirable de Koeman…

Publié le 5 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas réellement eu sa chance lors de l’exercice précédent au FC Barcelone, Miralem Pjanic, qui est prêté au Besiktas pour cette saison, compte bien inverser la tendance à son retour au Barça.

Arrivé au FC Barcelone lors d’un montage financier qui a vu Arthur Melo prendre le chemin inverse de la Juventus en juin 2020, Miralem Pjanic n’a absolument pas figuré dans les plans de Ronald Koeman. D’ailleurs, l’international bosnien a pris le chemin de Besiktas pour l’intégralité de la saison sous la forme d’un prêt. Cependant, Pjanic n’a absolument pas tourné la page Barcelone pour autant et souhaiterait encore prouver sa valeur une fois son prêt avec le club turc arrivé à expiration.

« Quelqu'un d'autre pourrait penser 10 fois à partir, mais »