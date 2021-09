Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de dernière minute toujours possible ? La réponse !

Publié le 5 septembre 2021 à 5h15 par A.M.

Bien que son nom ait circulé du côté de Fenerbahçe, compte tenu du fait que le mercato est toujours ouvert en Turquie, Rafinha devrait rester au PSG.

Le recrutement XXL du PSG a fait des victimes au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino. La principale victime de la situation n'est autre que Rafinha. Le milieu de terrain brésilien n'est en effet pas inscrit sur la liste des 25 joueurs qui disputeront la Ligue des Champions. Un coup dur pour l'ancien joueur du FC Barcelone qui n'entre absolument pas dans les plans de Mauricio Pochettino.

Rafinha ne veut pas bouger

Par conséquent, un départ de Rafinha a été évoqué ces dernières heures et son nom a circulé du côté Fenerbahçe puisque le mercato en Turquie est ouvert jusqu'au 8 septembre. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, Rafinha n'a aucune envie de quitter le PSG et devrait y rester au moins jusqu'au mois de janvier et peut-être envisager un départ lors du mercato d'hiver.