Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse de Miralem Pjanic !

Publié le 4 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 21h01

A peine prêté au Besiktas, Miralem Pjanic évoque déjà l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone.

Unanimement reconnu comme l’un des meilleurs milieux de Serie A, Miralem Pjanic a tenté le grand saut en rejoignant le FC Barcelone la saison passée. Toutefois, ce transfert n'est pas une grande réussite, puisque l’international Bosnien s’est contenté de 19 matches en championnat avec le club catalan. Le plus faible total d’une carrière débutée à 17 ans au FC Metz. A la croisée des chemins à 31 ans, Miralem Pjanic a choisi la Turquie et Besiktas pour tenter de se relancer. Mais se voit-il revenir au FC Barcelone ? Miralem Pjanic a répondu lors d'un entretien accordé à Marca .

«J'ai un contrat, je n'ai pas eu de chance avec cet entraîneur»